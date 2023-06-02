لجنة الانضباط تقسو على بلوزداد وتؤجّل الفصل في قضية زرواطي

أعلنت اليوم الجمعة، لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم ، عن قراراتها الخاصة بالجولة الـ 24 من البطولة، التي لعبت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأنزلت اللجنة التابعة، لهيئة عبد الكريم مدوار، عقوبات قاسية في حق متصدر البطولة شباب بلوزداد، بعدما أوقفت 3 لاعبين دفعة واحدة. على هامش لقاءه أمام نجم مقرة.

وأوقفت اللجنة، كل من زكريا دراوي، لـ 4 لقاءات منها اثنتان موقوفتا النفاذ، وغرامة بـ 4 ملايين سنتيم، بعد طرده في لقاء مقرة. إلى جانب إيقاف القائد سفيان بوشار. وزميله مختار بلخير، لمباراة واحدة، وتغريمهما بـ 3 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات.

وعلى صعيد آخر، أوقفت ذات اللجنة. لاعب مولودية البيض، غانم أحمد لمواجهتين. بعد طرده في لقاء فريقه أمام أتليتيك بارادو.

فيما تم إيقاف مدرب شباب قسنطينة، ليامين بوغرارة. لمباراة واحدة، وتغريمه بـ 3 ملايين سنتيم بسبب احتجاجاته على قرارات حكم لقاء فريقه أمام اتحاد بسكرة.

كما قرر اللجنة، توقيف لاعب وفاق سطيف. براهيمي بلقاسم، لمباراة واحدة وتغريمه بـ 3 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات في مواجهة الوفاق وشبيبية القبائل.

في حين أجّلت، اللجنة الانضباطية الفصل في قضية رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، الذي استدعته للاستماع إليه أمس الخميس. بسبب تصريحاته، وقالت الهيئة التابعة للرابطة، إن ملف زرواطي، لا يزال قيد الدراسة.