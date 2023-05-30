زرواطي مرتقب هذا الخميس أمام لجنة الانضباط

استدعت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، للاستماع إلى أقواله هذا الخميس.

وأكد الموقع الرسمي لـ”نسور الجنوب” بأن اللجنة الانضباطية، استدعت زرواطي، يوم الفاتح جوان الداخل، للاستماع إليه، بسبب دفاعه عن حق الفريق.

كما أكد المصدر ذاته، بأن زرواطي، وكالعادة سيكون في الموعد.

وكان زرواطي، قد فتح النار على الرابطة ورئيسها عبد الكريم مدوار، بسبب قضية برمجة لقاء نصف نهائي كأس الجمهورية، أمام أولمبي الشلف بملعب “ميلود هدفي” بوهران.

كما واصل زرواطي، تصريحاته النارية اثر إقصاء فريقه، بعدما قال إن الساورة أقصيت ولم تقص، وأن تقنية “الفار” كانت معطلة في الشوط الأول من مباراة نصف نهائي الكأس.