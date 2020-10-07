لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة تجتمع لدراسة طلب رفع الحصانة عن مختارية شنتوف

عقدت لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمّـة، اجتماعًا اليوم الأربعاء بمقر المجلس تم تخصيصه لتفعيل اجراءات رفع العصانة عن العضو مختارية شنتوف.

وحسب بيان للمجلس، فقد تراس هذا الإجتماع الذي جرى اليوم سليمان زيان، وخصّص لدراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام تفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” عن عضو مجلس الأمة، السيناتور مختارية شنتوف.

بالإضافة إلى الاستماع إلى العضو المعني، وذلك بغرض إعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، المُخوّل الوحيد لتحديد تاريخ انعقاد جلسة مغلقة للفصل في هذا الطلب.