لجنة تنظيم الشان تقدم واجب العزاء لفريق اتحاد أميزور

قامت اللجنة المحلية لتنظيم الشان، بواجب العزاء، اتجاه نادي اتحاد أميزور، عقب وفاة لاعب الفريق بن ايدير مهني.

وتنقل أعضاء لجنة تنظيم الشان، برئاسة حكيم مدان، إلى مقر اقامة فريق اتحاد أميزور بالرويبة، لتقديم واجب العزاء والمواساة.

كما أكد حكيم مدان، خلال لقائه برئيس نادي أميزور، دعم وتضامن اللجنة المحلية لتنظيم الشان، مع أسرة الفريق وعائلة الفقيد.

يذكر أن اللاعب ايدير مهني، توفي أمس الثلاثاء، بملعب الرغاية، خلال مشاركته في مباراة ناديه اتحاد أميزور، أمام نادي الرويبة.