الرقم السري :

138436

من سيعزف على أوتار قلبي مستقبلا جميلا؟

تحيا المرأة على قيد أمل أن تجد من يجمع شتاتها ويحيي فيها روح التفاني والإخلاص. رجل طيب صادق يدخل البيوت من أبوابها ويتوجها أميرة على عرش قلبه. هو ذا ما دفعني أن أرفع هامتي وأنا أتواصل مع القائمين على مركز الاثير. حتى يكون لي حظ ونصيب مع قارئ وفي من قراء جريدتي المفضلة حتى يكون عزوتي وسندي وكل حياتي. أريد أن يكون لي نصيب من فرحة العمر التي أتمناها لكل أنثى.

أنا سيدة من ولاية الشلف، في الخمسينات من عمري، متقاعدة من مؤسسة عمومية، مطلقة بدون أولاد. أيامي صارت خالية من السعادة، أحيا فيها على وقع الماضي الأليم وأعيش على نغمات ذكريات سيئة. لهذا أريد اليوم لأن أمد يدي للخير حتى أضع حدا لكل هذا. وأبلغ الاستقرار وأحيا بحب ومودة إلى جانب رجل محترم وشهم، يكون من إحدى ولايات الوسط أو الغرب الجزائري. سنه لا يتجاوز 62 سنة، أقبله أرملا أو مطلقا بدون أولاد، موظفا أو متقاعدا. المهم أن يكون له مصدر رزق ومسكن خاص.

الرقم السري :

138437

لرجل صدوق طيب نصيبك مع إبنة الغرب

من الجوهرة مستغانم، اخترنا لكم عرضا بمثابة فرصة من ذهب، لشابة متميزة وحنون، من ولاية مستغانم. تبلغ من العمر 42 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، سمراء البشرة، ومتوسطة القامة. بشوشة كيّسة، من النوع الذي يزرع البهجة والسرور في قلب المحيطين بها.

اتصلت بنا والأمل يغمر قلبها الحنون، ترجوا من الله أن يسوق إليها نصيبا طيبا تكمل معه مشوار العمر. رجل طيب فيه من الرجولة والشهامة ما يجعلها تحيا إلى جانبه مطمئنة القلب، لا يهم من أي ولاية يكون. سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بولدين فقط، وشرطها ان يكون موظفا مستقرا.

الرقم السري :

138438

ناجحة متألأقة تريد زوجا كله رقة وثقة

إلى شرق البلاد، لنعرفكم بشابة في منتهى الاحترام، تشغل منصب أستاذة في التعليم العالي، مضى من عمرها 44 عاما. لم يسبق لي الزواج، حققت الكثير من الطموحات، ونالت بفضل الله العديد من النجاحات. تتوق لأن تحيا معززة منكرمة إلى جانب زوج صادق، اتصلت بنا واختارت أن يكون لها فرصة في صفحتنا. تناشد من خلالها زوجا يحبها ويحتويها، يساعدها على التألق أكثر، وتنعم إلى جانبه بحياة أجمل. يكون رجلا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تقي يخشى الله، ومستواه التعليمي مقبول، كما لا يهمها ولايته. يكون عاملا مستقرا، تقبله أرمل أو مطلق حتى بأولاد، وسنه أقل من 55 سنة.

الرقم السري :

138439

خمسيني من الشرق رفيقا للدرب

لم نبرح شرق البلاد، وها نحن نعرض على الراغبين إنسانة في منتهى الوداعة والأخلاق. ابت هي الأخرى أن يكون لها نصيب مع إنسان يحترمها ويقدرها، هي عزباء لم يسبق لي الزواج. تبلغ من العمر 42 سنة، وتشغل منصب إطار في مؤسسة عمومية.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا أن يرزقها الله بمن يعينها على الستر وتحقيق الأجمل. زوجا صالحا تكمل حياتها إلى جانبه وتكون شريكة لعمره، سنه ما بين 48 و55سنة، من إحدى ولايات الشرق الجزائري. كما تقبله مطلقا أو أرملا حتى بأولاد، فقط تشترط لأن يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديك سكن خاص.

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