لعمامرة يتباحث مع نظيرته السودانية سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين

تباحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم السبت، جملة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”جلسة مباحثات مع زميلتي الأخت مريم الصادق المهدي، استعرضنا خلالها جملة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة والجهود الرامية لحلحلة الأزمات في منطقتي القرن الافريقي وشمال افريقيا إلى جانب آفاق تعزيز العمل العربي المشترك وترقية الشراكة الافريقية-العربية”.

هذا ويقوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، بزيارة عمل إلى السودان تدوم ليومين، حيث استقبل اليوم السبت، من طرف رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق الأول عبد الفتاح البرهان حيث نقل له رسالة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.