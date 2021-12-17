لعمامرة يجري جلسة عمل مع نظيره التركي

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، جلسة عمل مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

حيث استعرض الوزيران وضع العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، معربين في هذا الصدد عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغه التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة ما تعلق بالتبادلات التجارية والاستثمارات المباشرة.

كما اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف العمل لتعزيز هذا التعاون للرقي به إلى مستوى طموحات وقدرات البلدين.

هذا وتبادل لعمامرة وتشاووش أوغلو وجهات النظر بخصوص مخرجات الاجتماع الوزاري للتعاون الإفريقي-التركي.

والتي سترفع لاجتماع القمة الذي سينطلق غدا حيث يترأس الوفد الجزائري الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهوريةعبد المجيد تبون.

وعلى صعيد آخر، تباحث الوزيران حول بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناولا بالنقاش الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة الأورومتوسطية وبعض القضايا الإفريقية الراهنة.

وجاء هذا اللقاء في أعقاب الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الثالثة للتعاون الإفريقي-التركي المرتقبة غدا باسطنبول.

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عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي جوردان جرليك رادمان. الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين.

وسيتطرق الطرفان إلى بحث سبل وآليات تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وستتوسع المباحثات بين الطرفين إلى وفدي البلدين.

كما سيتم عقد منتدى للأعمال بين البلدين قصد بحث فرص توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وكرواتيا. على هامش هذه الزيارة.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الشؤون الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية لوزارة خارجية كرواتيا