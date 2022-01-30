لعمامرة يجري مباحثات مع نظيره التونسي

اجتمع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، بنظيره التونسي عثمان الجرندي .

ويأتي هذا على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت.

وفي تغريدة له عير حسابه الرسمي على تويتر، قال الوزير: “مباحثات مع أخي عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت، عملا بسنة التنسيق الدائم بين الجزائر وتونس وتكريسا للديناميكية غير المسبوقة التي تطبع العلاقات الثنائية المتميزة بتوجيه مشترك من رئيسي البلدين.”

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يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد بدولة الكويت يوم 31 جانفي الجاري.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، يشارك لعمامرة في هذا الاجتماع، بدعوة من نظيره الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح.

كما يندرج هذا الاجتماع، ضمن اللقاءات الدورية غير الرسمية التي أقرها المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في شهر فيفري من السنة الماضية.

كما سيتيح هذا الاجتماع للوزراء العرب فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول أبرز المواضيع المطروحة على الساحة العربية. ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن العربي فضلا عن التحضير للاستحقاقات المقبلة.

كما سيسعى وزراء الخارجية العرب لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي إزاء قضايا إقليمية ودولية راهنة.

وسيغتنم الوزير لعمامرة هذه الفرصة ليقدم عرضا عن التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة. التي ستحتضنها الجزائر في غضون السنة الجارية.

كما أنه ومن المرتقب أن يعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على هامش هذا الاجتماع عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه العرب. ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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