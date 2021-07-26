لعمامرة يستقبل مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط، جوي هود.

وقد شكّل اللقاء فرصة لتباحث سبل تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. وكذا استعراض آفاق ترقية حلول سياسية وسلمية لمختلف الأزمات التي تقوض السلم والأمن في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، إلتقى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، شكيب رشيد قايد، بجوي هود في مقر الوزارة