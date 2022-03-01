لعمامرة يسدي توجيهات هامة لسفراء أوكرانيا بولندا رومانيا والمجر

قام اليوم وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بزيارة تفقدية للمركز الذي يحتضن خلية الأزمة على مستوى الوزارة.

وخلال الزيارة شدد لعمامرة على ضرورة تكثيف الجهود من أجل متابعة تطورات الأوضاع في أوكرانيا خاصة وضعية الجالية الجزائرية هناك.

وحسب بيان الوزارة فقد أسدى لعمامرة تعليمات بالتواصل الدائم والمستمر مع المصالح الدبلوماسية في كل من كييف، وارسو، بوخارست وبودابست. بالإضافة إلى تنسيق الجهود وضمان التكفل الأمثل بأفراد الجالية إلى غاية إجلائهم إلى أرض الوطن.

هذا وعقد رمطان لعمامرة اجتماعا تنسيقيا، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع سفراء الجزائر لدى أوكرانيا، بولندا، رومانيا والمجر. أين أسدى توجيهات بأهمية بذل أقصى الجهود وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان سلامة أعضاء الجالية الوطنية. خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة. مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبالهم عند مراكز العبور في انتظار تنظيم رحلات الإجلاء.

الإجتاع جرى بحضور كل من الأمين العام للوزارة، وكذا المبعوثة الخاصة المكلفة بالجالية الوطنية، المدراء العامين المعنيين وأيضاأعضاء خلية الأزمة.

طالع أيضا: ممثلا لرئيس الجمهورية..لعمامرة يشارك في القمة الإفريقية

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.

وفي بيان للوزارة، فإن القمة ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 5 و 6 فيفري الجاري.

و من المنتظر أن تتناول هذه القمة التي تحمل شعار “تعزيز الأمن الغذائي: التعجيل بتنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي في القارة الإفريقية”.

اضافة الى الملفات المتعلقة بالسلم والأمن، الحوكمة، الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، والجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا، إضافة الى التعاون الاقتصادي.

كما ستعرف هذه الدورة انتقال رئاسة القمة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، السيد فيليكس تشيسيكيدي، إلى رئيس جمهورية السنغال، السيد ماكي سال.