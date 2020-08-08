لقاح أوكسفورد ستكون تكلفته مابين 5 و7 دولار للجرعة ويعتبر من أرخص اللقاحات

كشف الدكتور أحمد محمود سلمان عضو فريق البحث بجامعة اكسفورد يكشف للنهارTV تفاصيل عملية تطوير لقاح كورونا كوفيد 19.

وخلال مكالمة عبر السكايب قال الدكتور أحمد محمود سلمان أن جامعة أكسفورد البريطانية حققت تقدما كبيرا في تطوير لقاح كورونا

كما اشار الدكتور إلى أن 1100 متطوع تم تلقيحهم باللقاح الجاري تطويره والنتائج كانت جيدة.

وأوضح عضو فريق البحث بجامعة اكسفورد أن اللقاح تمت تجربته على مختلف الأجناس ومختلف التركيبات الجينية لإثبات فعاليته.

وأشار الدكتور أن لقاح أوكسفورد ستكون تكلفته بين 5 و7 دولار للجرعة ويعتبر من أرخص اللقاحات في العالم.

واكد عضو فريق البحث بجامعة اكسفورد انه سيتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح نهاية شهر سبتمبر.

وقال الدكتور ان الشركة المنتجة للقاح ” أسترا زينيكا ” تعاقدت مع الولايات المتحدة الأمريكية و 4 دول أوروبية وكذا و4 دول أوروبية.