بعد فشل مساعيه في “الشان”.. المغربي لقجع يحاول التشويش على الجزائر

يبدو بأن رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، لا يكل ولا يمل من محاولاته البائسة، للتشويش على الجزائر، بعدما أصبحت نجاحاتها في تنظيم مختلف المسابقات الرياضية تزعجه ونظام المخزن.

فبعد النجاح الباهر، في ألعاب وهران و”شان 2023“، تستعد الجزائر لاحتضان تظاهرة جديدة، وهي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، والتي ستنطلق بعد 4 أيام من الآن. وتستمر إلى غاية الـ 15 ماي الداخل.

وتأهل المنتخب المغربي إلى “كان U17”. وكان مقررا أنّ يصل الوفد المغربي اليوم الثلاثاء. إلى أرض الوطن، في رحلة عبر تونس، بعدما وصلت 7 منتخبات أمس الاثنين.

غير أن لقجع، الذي فشل سابقا في التشويش على “الشان” التي اكتشف من خلالها العالم قدرة الجزائر، على احتضان أكبر المنافسات الرياضة. عاد مجددا لممارسة مناوراته المشبوهة. قبل انطلاق كان الشبان.

وفي هذا الصدد. كشف موقع جريدة “المنتخب” المغربية، نقلا عن مصدر من الجامعية المغربية. بأن منتخب أقل من 17 سنة، يتوجه إلى الجزائر اليوم الثلاثاء كما تردد للمشاركة في كأس إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

كما أوضح ذات المصدر، بأن سفر المنتخب المغربي إلى الجزائر سيبقى معلقا إلى حين، في وقت يواصل فيه اللاعبون تحضيراتهم بمركب محمد السادس بـ”سلا”.

مضيفا بأن الجامعة المغربية، متشبتة بقرار التوجه إلى الجزائر عبر رحلة مباشرة من مطار سلا الرباط بواسطة “الخطوط الملكية المغربية”، وهو ما يُعد ضربا من ضروب الخيال.

يذكر أن المنتخب المغربي حُرم من المشاركة في “شان” الجزائر، بسبب تعنت لقجع، الذي حاول فرض منطقه. إلا أن محاولاته باءت بالفشل، ولم يجد وسيلة أخرى. سوى الانسحاب من نسخة الجزائر، التي كانت الأفضل في تاريخ المنافسة القارية بشهادة العدو قبل الصديق.