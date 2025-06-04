لقضاء يوم التروية.. الحجاج يتوجهون إلى مشعر منى

توجه حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الأربعاء، إلى صعيد مشعر منى، لقضاء يوم التروية.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، ويبعد عن المسجد الحرام نحو 7 كيلومترات، وهو واد تحيط به الجبال من كل جانب. ويقضي فيه الحجاج ليالي التشريق، ويؤدون فيه شعائر كرمي الجمرات، والنحر، والحلق أو التقصير.

وتتوفر في الجسر وسائل متعددة لتنظيم حركة الحشود، تتضمن مداخل ومخارج متعددة من جميع الاتجاهات. وسلالم كهربائية وممرات مخصصة للطوارئ، إضافة إلى منظومة متقدمة من كاميرات المراقبة والذكاء الاصطناعي. لرصد الكثافات والتحكم في التدفقات البشرية لحظة بلحظة.

ويضم جسر الجمرات كذلك مرافق خدمية متكاملة، تشمل نقاطا للإسعاف والدفاع المدني، وأماكن للراحة. ومظلات لتقليل آثار الحرارة، إلى جانب نظام تبريد متطور يعتمد على الرذاذ المائي لتحسين جودة الهواء في محيط الجسر.

ويتواجد مسجد الخيف في مشعر منى، ويعتبر أحد المواضع التي صلى فيها النبي محمد مما يجعله من أبرز المعالم الإسلامية في المشاعر المقدسة. وتبلغ مساحته 23500 مترا ويتسع لأكثر من 27000 مصلٍ.

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