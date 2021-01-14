للأسبوع التاسع على التوالي..قصف “البوليزاريو” مستمر على قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأربعاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ63، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الأربعاء، جنود الإحتلال المغربي في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

بالإضافة الى منطقة ݣلب النص بنفس القطاع حسب نفس البيان العسكري.

أما بالنسبة لنهار اليوم، فلقد استهدف القصف الصحراوي منطقة الشيظمية بقطاع المحبس.

أين تمت مشاهدة ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة، يضيف بيان وزارة الدفاع الصحراوية.

بالإضافة الى قصف مركز على تخندقات الجيش المغربي بمنطقة فدرة العش بقطاع حوزة.