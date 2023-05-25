للمرة الأولى منذ سنتين.. انخفاض أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية

شهدت أسعار الغاز انخفاضا في الأسواق الأوروبية، في تعاملات اليوم الخميس، دون مستوى 300 دولار لكل ألف متر مكعب.

وذلك للمرة الأولى في نحو عامين، وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر جوان المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا) بنسبة 3.9% إلى 298.2 دولار لكل ألف متر مكعب.

هذا وافتتحت العقود الآجلة للغاز اليوم الخميس التعاملات، عند 311.5 دولار لكل ألف متر مكعب.