للمرة الثانية على التوالي.. التونسية أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون

فشلت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، في معانقة أول لقب بطولة “ويمبلدون” في مسيرتها الاحترافية، بعد خسارتها اليوم السبت، في النهائي الثاني على التوالي.

وسقطت أحلام التونسية أنس جابر، أمام التشيكية، ماركيتا فوندروسوفا، التي حسمت المباراة النهائية بمجموعتين دون رد 6-4 و6-4.

ودونت النجمة التشيكية المصنفة الـ 42 عالميا، اسمها بأحرف من ذهب عقب فوزها بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في تاريخها.

وبدأت أنس جابر المصنفة الـ 6 عالميا، المباراة بطريقة جيدة بعدما كسرت إرسال منافستها وتقدمت بشوطين دون رد ومن ثم سارت المجموعة بتوازن بتقدم جابر 4-2 لكنها تراجعت بشكل مفاجئ لتخسر إرسالها مرتين وتذهب المجموعة الأولى لصالح التشيكية فوندروسوفا خلال 41 دقيقة.

وخسرت جابر إرسالها في افتتاح المجموعة الثانية لكنها سرعان ما استعادت توازنها وتقدمت بثلاثة أشواط مقابل واحد بعدما نجحت في كسر إرسال منافستها بمناسبتين.

وانتفضت النجمة التشيكية مجددا لتحسم المجموعة 6-4 وتنهي حلم جابر في التتويج باللقب.