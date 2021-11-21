للمرة السادسة في الجزائر.. تنظيم عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان

أفادت مصادر لتلفزيون “النهار”، أنه سيتم تنظيم عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان بداية من 2 جانفي 2022.

وحسب ذات المصادر، فإن عملية الإحصاء ستستمر لغاية 31 ماي 2022.

هذا وسيتم تخصيص 75 ألف موظف ومتعاقد وإمكانيات كبيرة لإنجاح عملية الإحصاء. والذي سيشمل كل مكونات المجتمع الجزائري، التعليمي، الثقافي والبطالة.

كما تعد عملية الإحصاء الشامل للسكان، السادسة من نوعها في تاريخ الجزائر.

هذا وسبق وأن أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة ستطلق في الأسابيع المقبلة، عميلة الاحصاء الاقتصادي، داعيا الولاة لإنجاح هذه العملية.

وأضاف أيمن بن عبد الرحمان، في كلمة له خلال اليوم الثاني من لقاء الحكومة والولاة، إن الحكومة ستعمل على الاحصاء العام للسكان وهذا لضبط التعداد السكاني والخصائص الديمغرافية.

ومن جهته، كشف وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، أن الديوان الوطني للإحصائيات سيقوم بالتعداد العام السادس للإسكان والسكان خلال السداسي الأوّل من سنة 2022.

وأورد الوزير خلال كلمة له بمناسبة إشراف الوزير الأول على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، أنه سيتم لأول مرة خلال عملية تعداد السكان والإسكان التكنولوجيات الرقمية واللوحات الإلكترونية.

كما أوضح الوزير، إنه سيتم إطلاق عملية الإحصاء، لجمع البيانات ومعالجتها بدلا من الإستبيانات الورقية.

مشيرا إلى أن وزارة الرقمنة ستعمل على تعزيز الشبكة الإحصائية. وتنصيب منصة رقمية لضمان الإستغلال المناسب والألي للبيانات على المستوى المحلي من طرف السلطات العليا.

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