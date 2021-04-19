لليوم الـ159 على التوالي..مدفعية “البوليزاريو” تستمر في قصف قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ159 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم ، جنود “المخزن” بمنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

وذلك مرتين متتاليتن، اين شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

كما تم اسهتداف تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع أوسرد حسب نفس البيان.

وقطاع الكلتة، تم قصف معاقل تخندقات جنود “المخزن” بمنطقة أجبيلات الخظر، اين تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.