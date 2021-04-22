لليوم الـ162 على التوالي..مدفعية “البوليزاريو” تستمر في قصف قوات الإحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ162 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” في عدة مناطق.

ففي قطاع أتويزكي، تم استهداف منطقتي المسمار والعربة، بالإضافة الى منطقة الرثراثيات بقطاع الكلتة.

أين اسفر عن تدميرمقر قيادة القاعدة المستهدفة حسب نفس البيان.

أما بقطاع حوزة، فتم قصف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة انقاب العبد وانقاب ازركي.

كما مس القصف الصحراوي تخندقات قوات “المخزن” بمنطقة ازمول ام خملة قطاع ام ادريكة.

بالإضافة الى جحور قوات الاحتلال المغربي بمنطقة لعكد قطاع المحبس ومنطقة اعظيم ام الجلود قطاع اوسرد.

اما اليوم الخميس، فقد استهدف القصف الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة اكويرة ولد ابلال بقطاع المحبس.