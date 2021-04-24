لليوم الـ164 على التوالي..قصف“البوليزاريو” مستمر ضد قوات “المخزن”

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لليوم الـ164 على التوالي..قصف“البوليزاريو” مستمر ضد قوات “المخزن”
بقلم ط.خيرالدين

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الجمعة واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم ال164 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقة توارشيت قطاع أم أدريكة.

اما بقطاع محبس، فلقد استهدف القصف الصحراوي منطقة أبيرات تنوشاد وروس أوديات الظمران.

بالإضافة الى  تخندقات قوات “المخزن” شمال أربيب أسويلم قطاع حوزة.

أما اليوم السبت، فلقد دكت نيران “البوليزاريو”، معاقل تخندق الإحتلال المغربي بمنطقة روس الشيظمية قطاع المحبس.


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