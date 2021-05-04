لليوم الـ174 على التوالي..قصف“البوليزاريو” يستمر في دك جحور الإحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الإثنين واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ174 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقة العرية قطاع المحبس.

بالإضافة الى قصف منطقة غرب فدرة لغراب قطاع حوزة.

اما بالنسبة لهجمات اليوم الثلاثاء، فلقد تم قصف جحور قوات الاحتلال المغربي بمنطقتي لعكد و اكويرة ولد ابلال قطاع المحبس.