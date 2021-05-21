لليوم الـ191 على التوالي..مدفعية “البوليزاريو” تستمر في قصف قوات “المخزن”

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لليوم الـ191 على التوالي..مدفعية “البوليزاريو” تستمر في قصف قوات “المخزن”
بقلم ط.خير الدين

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الخميس واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ191 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس  ، جنود “المخزن” بمنطقة روس اربيب الكاعة قطاع حوزة.

أما نهار الجمعة ،فقد قصفت وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي منطقتي روس لكطيطيرة و اربيب الكاعة بقطاع حوزة.

وبقطاع المحبس، تم استهداف قوات الإحتلال المغربي بمنطقتي ام لكطى والشيظمية، بالإضافة الى منطقة  الراثراثيات بقطاع الكلتة.


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