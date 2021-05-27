لليوم الـ197 على التوالي..صواريخ “البوليزاريو” تستمر في قصف قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الأربعاء واليوم، والتي دخلت يومها الـ197 حسب البيان العسكري.

والذي كشف بأن البوليزاريو، واصل لليوم الـ197 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، اين استهدف القصف ،امس، جنود “المخزن” بمنطقة اودي الزيات قطاع الفرسية ومنطقة الجبيلات الخظر بقطاع المحبس.

اما بالنسبة لليوم الخميس، فلقد تم قصف جحور قوات الاحتلال المغربي بمنطقة روس اودي ام اركبة، بالإضافة الى تخندقات قوات “المخزن” بمنطقة روس السبطي قطاع المحبس.