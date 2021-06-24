لليوم الـ225 على التوالي..مدفعية “البوليزاريو” تستمر في قصف قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الأربعاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو ، واصل لليوم الـ225 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقتي العرية و لعكد بقطاع المحبس.