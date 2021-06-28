لليوم الـ229 على التوالي..قصف “البوليزاريو” يستمر في دك جحور قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الأحد واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو ، واصل لليوم الـ229 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس،منطقة روس بن أعميرة قطاع الفرسية، وأبضا منطقتي الشيظيمية قطاع المحبس وروس فدرة التمات الغربية قطاع حوزة.

أما اليوم الاثنين، فقد قصفت وحدات جيش التحرير معاقل قوات الاحتلال المغربية بمناطق فدرة العش بقطاع حوزة، لعكد بقطاع المحبس وأكويرة ولد أبلال قطاع المحبس.