لليوم الـ58 على التوالي..هجمات “البوليزاريو” متواصة على قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الجمعة واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ58، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان “البوليزاريو” بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الجمعة ،الجنود المغاربة في منطقتي ميران و لفريرينة بقطاع السمارة.

أما اليوم السبت، فقد استهدفت الهجومات قواعد القوات المغربية بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع أوسرد .

بالإضافة الى منطقة حفرت أشياف بقطاع البكاري، ومنطقة فدرت التمات الغربية قطاع حوزة.

وحسب نفس البيان، فلقد تم قصف أيضا منطقة أمقلي لمحيرث بقطاع السمارة.

كما مس القصف تخندقات قوات “المخزن” في منطقة أم الدقن قطاع البكاري مرتين متتاليتين.

أما بقطاع المحبس، فقلد دكّت نيران الجيش الصحراوي منطقة أكويرت ولد أبلال، روس السبطي وأبيرات تنوشاد.