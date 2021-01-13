لليوم الـ62 على التوالي..قصف “البوليزاريو” متواصل على قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ62، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم الأربعاء، جنود الإحتلال المغربي في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

اما بمنطقة المحبس فلقد تم استهداف خنݣة الشيظمية، منطقة روس الشيظمية ومنطقة أݣرارة الفرسيݣْ.

كما تم استهداف قواعد جنود الاحتلال في منطقة أحريشة ديرت، روس فدرة التمات وأفريرينةْ بنكارات بقطاع حوزة.

وواصل نفس البيان استعراض هجمات الجيش الصحراوي، حيث دكّت منطقي أفريرينةْ بنكارات وأَوْدَيْ أَصْفَ بقطاع السمارة.