لماذا إنقطع فيسبوك ؟ .. خبراء يشرحون

كشف مسؤول في شركة “كنتيك” لخدمات الإنترنت عن سر تعطل الفيسبوك اليوم عبر العالم. أين أرجع ذات المسؤول إلى تغييرات أجرتها شركة فيسبوك في معلومات توجيه الشبكة. حيث ان هذه التغييرات جعلت نطاقات الموقع غير متاحة الامر الذي اجربها على قطع الانترنت.

وأوضح دوغ مادوري مدير تحليل الانترنت في “كنتيك” لصحيفة وول ستريت ان فيسبوك أجرت تغييرا على ما يبدو صباح اليوم الإثنين في معلومات توجيه الشبكة. كما ان التغييرات التي أجرتها فيسبوك أثرت على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة.كم ان التغييرات التي أجرتها فيسبوك جعلت نطاقات الموقع غير متاحة وأجبرتها على قطع الاتصال بالإنترنت.

وواصل دوغ مادوري ان “التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على شركة فيسبوك غير متاحة. مما أجبر خدماتها فيسبوك وواتسآب وانستغرام، على عدم الاتصال بالإنترنت”. ولهذا حدث عطل مفاجئ قد ضرب منصات التواصل الاجتماعي، التي تملكها شركة فيسبوك الأمريكية.