لمشجعي المونديال.. وصول ثاني الفنادق العائمة إلى الدوحة

وصلت السفينة السياحية “إم إس سي بويسيا”، اليوم الإثنين، إلى ميناء الدوحة بقطر، والمقرر استخدامها كفندق عائم.

لينضم بذلك إلى السفينة “إم إس سي وورلد يوربا” في تقديم ضيافة فاخرة لمشجعي مونديال قطر.

وتعتبر السفينة “إم إس سي بويسيا” فندقا عصريا عائما من فئة 4 نجوم، يقدم خدمة فاخرة لمرتاديه من مشجعي البطولة.

وتوفر السفينة، مجموعة متنوعة من خيارات الغرف، من الكابينات التقليدية المطلة على البحر إلى الغرف ذات الشرفات والأجنحة الفاخرة0

بالإضافة لإمكانيات متعددة لتناول الطعام وبرامج ترفيهية لجميع الأعمار.

كما يضم الفندق “إم إس سي بويسيا” تحديدا، 1265 كابينة، وثلاث برك سباحة وسبا ومركزا صحيا وسينما.

بالإضافة إلى المسبح وملاعب تنس وكرة سلة، و4 خيارات لتناول الطعام و15 مقهى ومكانا للفعاليات.

والسفينة هي الثانية ضمن 3 فنادق عائمة متوقع وصولها للميناء السياحي لاستضافة مشجعي كأس العالم فيفا قطر 2022.