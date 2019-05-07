لهذا السبب قاطع المغاربة “البصل” في أول أيام رمضان !

دعا نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي إلى حملة مقاطعة شراء البصل بسبب ارتفاع أسعاره، إلى جانب باقي المواد الغذائية، التي عرفت ارتفاعا في سعرها بسبب إقبال المواطنين عليها خلال شهر رمضان.

يحدث هذا في أول أيام رمضان، الذي يصادف اليوم الثلاثاء في المملكة.

حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، عشية رمضان، بهاشتاغ “خليه يخناز” التي تعني “دعه يفسد”.

خصوصا بعد أن وصل سعر البصل، 15 درهما أي 5.3 دولار للكيلوغرام الواحد.

واعتبر النشطاء أنّ هذا السعر مرتفع بأضعاف، بعدما كان أقل من 6 درهم أي 0.6 دولار للكيلوغرام الواحد قبل أسابيع.

وقد أعرب الوزير المغربي المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أمس الإثنين بمجلس النواب عن أسفه من ثقافة الزيادة السائدة لدى تجار التقسيط خلال رمضان

وإعتبر الداودي أن “السلطات ببلاده تراقب أسواق الجملة، ولا يمكنها أن تراقب تجار التقسيط”.

وتابع: “المواطنون يساهمون في ارتفاع الأسعار عبر الإقبال الكبير على الشراء، والذي يفوق أحيانا حاجاتهم خلال الأيام الأولى من رمضان”.

كما دعا المواطنين إلى الاتصال بالسلطات في حالة معاينتهم للاحتكار أو المواد الفاسدة.