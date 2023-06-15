لهذا قررت السلطات المصرية تحنيط قرش الغردقة القاتل

تم تحنيط سمكة القرش، التي قتلت شابا روسيا في شاطئ الغردقة قبل أيام، بعد عملية تشريح السمكة وأخذ العينات اللازمة منها لفحصها ودراسة سلوكها.

وقال عميد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع البحر الأحمر هاشم مدكور، أن “هذا هو المتبع مع مثل هذه الأنواع من الأحياء البحرية”.

وأوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه تم تفريغ جميع أحشاء السمكة وكذلك لحمها مع الحفاظ على الهيكل الخارجي بكامل هيئته. وتم تحنيطها للعرض بمتحف المعهد، الذي يرصد تاريخ حياة الكائنات البحرية.

وأشار المسؤول إلى أن “هناك مقترحا تتم دراسته حاليا لتخليد ذكرى الشاب الروسي الذي قتلته السمكة. وذلك من خلال كتابة قصة الحادث على لوحة رخامية بجوارها في المتحف. وكذلك وضع صورة الشاب مع نعي له”.

وقال ذات المسؤو، أن المتبع في حال خروج سمكة من هذا النوع أو أنواع أخرى تمنع عمليات اصطيادها إلا في ظروف قهرية. مثل ما حدث مع الشاب الروسي.

هذا ويضم المتحف، نماذج محنطة لمختلف أنواع الكائنات البحرية في البحر الأحمر وجميع أنواع أسماك القرش الموجودة به.

كما أن “المتحف به سمكة قرش محنطة من نفس النوع الذي هاجم الشاب الروسي المعروف باسم تايغر”.

وختم حديثه قائلا: “السمكة التي هاجمت الشاب الروسي طولها 3 أمتار و20 سنتيمترا، وتزن نصف طن. وعمرها يقترب من 8 سنوات. وستكون متاحة أمام الزوار بالمتحف مع بقية الكائنات الأخرى المحنطة فيه”.

وكانت سمكة قرش قد هاجمت شابا روسيا قبالة سواحل الغردقة فأردته قتيلا، الخميس الماضي، في حادثة هزت مواقع التواصل لصعوبتها وبشاعتها.