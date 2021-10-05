لوبان تطالب ماكرون بالتصعيد مع الجزائر وتدعو لمحاصرة “الزماقرة” ماليا

هاجمت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، أمس الإثنين، الجزائر على خلفية الأزمة الأخيرة التي تعرفها العلاقات بين البلدين.

وقالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا في فيديو نشرته عبر حسابها على التويتر “ان الجزائر يجب عليها أن تحترم فرنسا” وأضافت لوبان ان” الجزائر اعتادت على ضعف المسؤولين الفرنسيين”.

وبخصوص قرار الجزائر بمنع بمنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي فوق أراضيها قالت مارين لوبان ان هذا القرار يعيق محاربة الإرهاب الإسلاموي. كما ان قرار ذاته يشكل تهديدا للأمن داخل فرنسا ولمصالحها على حد قولها.

كما شددت رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي عل سلطات بلادها أن تتبنى خطابا واضحا وصارما مع الجزائر

كما طالبت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجوب حرمان كل الجزائريين من الفيزا ما دامت الجزائر ترفض ترحيل المطرودين من أراضينا. وأيضا حرمان كل الجزائريين من الفيزا.

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا كعادتها تتهجم على الجزائريين قالت انه يجب على فرنسا منع الترخيص للمغتربين الجزائريين لتحويل أموالهم إلى الجزائر.

وإتهمت رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار تشديد إجراءات التأشيرة على الجزائريين لإستعماله في أغراض انتخابية.