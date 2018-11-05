لوح: التعسفات التي كانت ممارسة على إطارات الدولة إنتهت بفضل القانون

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إنّ التعسفات التي وقعت على إطارات الدولة وقت التسعينيات قد انتهت ولا عودة لها.

مشيرا خلال كلمة له أمام فعاليات المجتمع المدني بولاية وهران، أنه في اطار السلسلة المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية.

يحظى قطاع العدالة بمكانة خاصة وأولوية من قبل الر ئيس، يؤكد عليها في مختلف المناسبات وآخرها ماكان في الفاتح نوفمبر الفارط.

إنطلاقا من إصرار كل جزائري على سمو القانون واحترام وضمان الحريات وصون كرامتهم

مؤكدا أنه لابد أن نذكر الجزائريين والجزائريات، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس وبرنامجه المتكامل.

أن التعسفات التي وقعت في التسعينيات بالنسبة لإطارات الدولة آنذاك، قد إنتهت ولا عودة إليها إطلاقا في إطار القانون وعدالة مستقلة.

لأن العدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور التي تعكس قيم المجتمع. ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها