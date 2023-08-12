لوغانو السويسري يوافق على رحيل عمورة

منحت إدارة نادي لوغانو السويسري، موافقتها النهائية، لرحيل لاعبها الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة.

وتلقى الفريق السويسري، عرضا رسميا من نادي سانت جيلواز البلجيكي، بقيمة 4 ملايين أورو، بخصوص عمورة.

وكشف الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر” أمس الجمعة، بأن عمورة، بات قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بنادي سانت جيلواز، في حال عدم تغير الوضع.

كما أوضح ذات المتحدث، بأن مهاجم الخضر سيغادر لوغانو، من أجل الالتحاق بالدوري البلجيكي مقابل 4 ملايين أورو، بعدما كان فريقه يطالب في وقت سابق بـ 500 ألف أورو إضافية.

Ça sent bon pour Amoura à l’Union Saint Gilloise. Sauf revirement de situation, l’attaquant algérien va quitter Lugano et rejoindre la Jupiler League (autour de 4 M€). #Algerie #Mercato pic.twitter.com/Lemo3Gt0Sb

— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 11, 2023