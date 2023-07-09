لوكاس هيرنانديز سادس استقدامات “البياسجي”

أعلن نادي باريس سان جيرمان، رسميا، التعاقد مع المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز قادما من بايرن ميونخ الألماني.

وقال بطل “الليغ1” عبر “موقعه الالكتروني” اليوم الأحد: “يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن وصول لوكاس هيرنانديز، وقّع المدافع الفرنسي الدولي عقدا لمدة 5 سنوات مع النادي”.

وأضاف: “باريس سان جيرمان يرحب ببطل عالمي إضافي في تشكيلته، سجله القوي على المستوى الدولي يعكس العديد من الألقاب التي فاز بها لوكاس هيرنانديز خلال تجاربه المتنوعة مع الأندية”.

كما أوضح: “هو لاعب متعدد الاستخدامات، قادر على التطور كظهير أيسر بالإضافة إلى قلب دفاع”.

وبات هيرنانديز سادس صفقات باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد كل من الإسباني ماركو أسينسيو والسلوفاكي ميلان سكرينيار، والكوري الجنوبي كانع إن لي، والفرنسي هوغو إيكيتيكي، والأوروغواياني مانويل أوغارتي.