لوكال :”خزينة الدولة ضخت ما يقارب 6500 مليار دينار في التمويل غير تقليدي”

قال وزير المالية محمد لوكال، اليوم الإثنين، أن خزينة الدولة ضخت ما قيمتها 6500 مليار دينار في التمويل غير تقليدي.

وأكد لوكال في تصريح له على هامش عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2020 أمام اللجنة المالية والميزانية، الدولة كانت مجبرة لتغطية العجز الداخلي بتوجهها لهذه الصيغة.

وأشار لوكال أن نسبة كبيرة من أموال التمويل غير تقليدي وجهت لسد العجز المالي بكل من شركة سونلغاز والصندوق الوطني للتقاعد بالإضافة إلى مؤسسات أخرى.

وبخصوص مشروع قانون المالية 2020, أوضح لوكال أن المشروع ومن حيث هيكلته وأحكامه سن ضمن سياق خاص يتماشى وتغيرات الأسواق الدولية.

كما قال أن زيادة التوترات التجارية بين أمريكا والصين زاد من إختلالات التوازن في الدول المصدرة للنفط أساسا.

بهذا وحسب الوزير فإن اللجوء للتمويل غير تقليدي في السنوات الماضية كان هو الحل الأنسب.

مؤكدا في السياق ذاته أن الدولة ومنذ ماي 2019 قررت تجميد التعامل بهذه الصيغة.