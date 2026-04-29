لوكا زيدان يخضع لعملية جراحية !

فضّل حارس المنتخب الوطني، لوكا زيدان، إجراء عملية جراحية، من أجل التعافي من إصابته المتمثلة في كسر في الفك والذقن.

وكان لوكا، قد غادر الأحد الماضي، لقاء ناديه غرناطة أمام ألميريا، المندرج ضمن الجولة الـ 37 من “الليغا2″، اضطراريا بسبب تعرضه لارتجاج.

وتبين بعد الفحوصات، أن حامي عرين “الخضر”، يعاني أيضا من كسر في الفك والذقن. ما جعل الشكوك تحوم، حول لحاقه بنهائيات كأس العالم 2026.

وفي منشور أطلقه اليوم الأربعاء، عبر حسابه على “انستغرام” قال لوكان زيدان: “العملية تمت بشكل جيد جدًا، كان الأمر أكثر خوفًا من الألم. سأكون قريبًا جدًا على أرض الملعب.. شكرًا للجميع على رسائل الدعم.”

