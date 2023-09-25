لياسما تؤكد استقبال الفتح الرباطي بوهران

أكّدت إدارة اتحاد العاصمة، استقبال نادي الفتح الرباطي المغربي، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، ضمن إياب الدور الثاني التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وفي بيان نشرته اليوم الاثنين، عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك”، أعلمت إدارة الاتحاد الأسرة الإعلامية، بأنها شرعت في استقبال طلبات إعتماد لتغطية مباراة الفتح الرباطي، المقررة يوم الفاتح أكتوبر الداخل، بملعب “ميلود هدفي” بوهران.

للإشارة، فإن أشبال بن شيخة، حسموا نصف بطاقة العبور إلى مجموعات كأس “الكاف” بعد التعادل ذهابا بالمغرب، بهدف لمثله، في انتظار التأكيد بوهران، والتأهل رسميا إلى الدور القادم، لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب بثبات.