لياسما ترفض لعب نهائي الكاف بـ “نيلسون مانديلا”

رفضت إدارة اتحاد العاصمة، لعب إياب نهائي كأس “الكاف” المقرر يوم السبت القادم، أمام يونغ أفريكانز التنزاني، بملعب “نيلسون مانديلا“، مصرة على لعبه في 5 جويلية.

وهو ما جاء على لسان رئيس مجلس إدارة الاتحاد، سيد أحمد أعراب، اليوم الاثنين، من مطار هواري بومدين، على هامش عودة الفريق من تنزانيا.

وقال أعراب، في هذا الصدد: “الكاف أرادت في وقت سابق. أن نلعب النهائي في ملعب “نيلسون مانديلا” لكننا أصرينا على لعبه في 5 جويلية”.

وعن سبب رفض ملعب براقي واختيار 5 جويلية، رد رئيس الاتحاد: “اخترنا 5 جويلية لأنه ملعبنا ونملك معالمنا هناك”.

كما أضاف ذات المتحدث: “حتى ملعب 5 جويلية كبير.. المشكل في براقي هو عدم قدرة الأنصار على التنقل بسياراتهم. كما أن مدرجاته غير كافية للعدد الكبير المرتقب في النهائي”.