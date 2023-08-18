لياسما تزاحم السياربي على صفقة قندوسي

التحق اتحاد العاصمة، بركب الأندية الراغبة في التعاقد مع الجزائري، أحمد قندوسي، لاعب نادي الأهلي المصري.

وكشفت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة، بأن مسؤولي نادي الأهلي، لا يزالون يصرون على التخلص من قندوسي، خلال الصائفة الحالية من أجل استغلال إجازته لضم مهاجم أجنبي.

وأوضح موقع “اليوم السابع” بأن مدير الكرة بالأهلي خالد بيبو، مرفوقا بالمدير التنفيذي أمير توفيق، عقد اجتماعا مع قندوسي، من أجل اقناعه بالرحيل على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية الراغبة في ضمه.

كما أبرز ذات المصدر، دخول اتحاد العاصمة، سباق ضم اللاعب السابق لوفاق سطيف، الذي يملك عرضا رسميا من شباب بلوزداد، إلى جانب كل من الوداد المغربي والعربي الكويتي، وعروضا من أندية مصرية، أبرزها من سيراميكا وزد وفاركو.

وأكد الموقع المصري، أن الأجرة الشهرية التي يقضاها قندوسي، والمقدرة بحوالي 500 ألف دولار سنويا، هي من تقف وراء تأخر رحيل اللاعب عن نادي الأهلي.