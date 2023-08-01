السياربي تعرض 6 ملايير سنتيم لاستعارة قندوسي

تقدمت إدارة شباب بلوزداد، بعرض مغر إلى نظيرتها من الأهلي المصري، من أجل الاستفادة من لاعبها الجزائري، أحمد قندوسي.

وكشفت تقارير صحفية مصرية صادرة اليوم الثلاثاء. بأن مسؤولي نادي الأهلي، تلقوا عرضا من شباب بلوزداد بقيمة 350 ألف دولار (ما يقارب 6 ملايير سنتيم). من أجل استعارة قندوسي لموسم واحد.

وأفاد موقع “الوطن” المصري، بأن قندوسي، يملك 3 عروض جزائرية، ويتعلق الأمر بناديه السابق وفاق سطيف إلى جانب مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، الذي يبقى الأقرب لضمه حسب ذات المصدر.

وفي سياق متصل، أشار الموقع المصري، إلى أن مدرب الأهلي، مارسيل كولر، منح موافقته لرحيل قندوسي عن الفريق.

مبرزا بأن الخطوة تأتي تمهيدا لتأهيل الوافد الجديد، رضا سليم، القادم من الجيش الملكي المغربي.