لياسما تضيف “النجمة” إلى شعارها

نشرت اليوم الثلاثاء، الصفحة الرسمية لفريق اتحاد العاصمة على “فيسبوك” شعار النادي الجديد، المرصّع بـ”النجمة” التي تمثل اللقب القاري.

وكان الاتحاد قد توّج سهرة السبت الماضي، بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” رغم هزيمته في إياب النهائي بهدف من دون رد، أمام الضيف يونغ أفريكانز التنزاني، مستفيدا من فوزه ذهابا بدار السلام، بثنائية لهدف.

وغيّرت الصفحة الرسمية للاتحاد على “فيسبوك” الصورة الرسمية. التي حملت “نجمة” إلى جانب عدد الألقاب التي حققها الفريق على الصعيد المحلي.

وهي الخرجة التي استحسنها عشاق اللونين الأحمر والأسود، على اعتبار أنها لحظة تاريخية، وانتظروها لوقت طويل.