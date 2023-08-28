ليبيا.. إدراج وزيرة الخارجية ضمن قائمة الممنوعين من السفر

أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، إدراج وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ضمن قائمة الممنوعين من السفر الى حين امتثالها للتحقيقات.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية أن جهاز الأمن الداخلي الليبي ينفي ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش “. الموقوفة عن العمل وممنوعة من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات.

وأكد جهاز الأمن الداخلي الليبي في بيان، وقوف جميع السلطات صفا واحدا. مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره تجاه كافة القضايا، لاسيما القضية الفلسطينية.

كما استنكر البيان جلوس المنقوش مع أحد أفراد الكيان الصهيوني (في إشارة إلى وزير الخارجية). وحذر من الصفحات والحسابات الإلكترونية التي تسعى منذ أيام لنشر الشائعات والتحريض ضد المؤسسات العامة للدولة وممتلكاتها.

وفي السياق ذاته، أكدت الخارجية الليبية التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

يشار أن الخارجية الليبية أعلنت في بيان على فيسبوك أن المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي، وما زالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع.

وأشار البيان إلى أن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات.