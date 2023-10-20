ليتوقف العدوان.. هنية يدعو العرب إلى نفير عام اليوم

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، جماهير الأمة العربية إلى نفير عام اليوم الجمعة تحت عنوان: “ليتوقف العدوان على غزة ولا للتهجير أو الوطن البديل”.

وأشاد هنية، في كلمة متلفزة مساء الخميس، بالموقف العربي والإسلامي الرافض لتهجير فلسطينيي غزة.

كما أشاد بالحركة الشعبية الجماهيرية التي خرجت على مدى الأيام الماضية والتي صدحت بأن غزة ليست وحدها.

وقال: “لا يجوز أن نترك هذا العدو “إسرائيل” يستبيح القدس والمسجد الأقصى ودماء شعبنا”.

وأكد هنية أن حركة حماس والمقاومة والشعب الفلسطيني فيهم من الإنسانية والأخلاق والقيم ما يتفوق على المحتل.

وحذر هنية الجميع، من أن هذه المعركة يمكن أن تتحول لمعركة إقليمية إذا استمر العدوان والتدمير. وأن استمرارها واستباحة الدماء سيفجران كل المعادلات والخطط على الصعيد الفلسطيني والإقليمي.