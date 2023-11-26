ليكنس ينصح زرقان وقادري بمغادرة نادييهما

نصح مدرب الخضر السابق، البلجيكي جورج ليكنس، الثنائي الناشط في الدوري البلجيكي، عبد القهار قادري وآدم زرقان، بتغيير الأجواء من أجل التألق.

وقال ليكنس: “قادري يتمتع بإمكانات جيدة، ولقد لعب مباريات جيدة مع فريقه. ولكن لسوء حظه فريقه يعاني في مؤخرة الترتيب وهو قريب من السقوط.. لذلك عليه مغادرة كروتري من أجل البروز في مكان آخر”.

قبل أن يضيف في تصريحات خص بها موقع “winwin” القطري. حول زميله في الخضر آدم زرقان: “زرقان غير قادر على إظهار أفضل ما لديه بسبب مستوى فريقه شارلوروا”.