ليل الفرنسي يعلن عودة بن طالب إلى التدريبات

أعلنت صبيحة اليوم الثلاثاء، إدارة نادي ليل الفرنسي، عودة لاعبها الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، إلى أجواء التدريبات.

ونشرت إدارة نادي الشمال الفرنسي، عبر حسابها الرسمي على منصة “X” صورتين، يظهر من خلالها بن طالب، وهو يتدرب على انفراد.

وبالرغم من استئنافه التدريبات، إلا أن لحاق بن طالب، بتربص الخضر الخاص بشهر أكتوبر الجاري. يبقى جد مستبعدا وهو الذي ضيّع تربص سبتمبر الماضي بسبب الإصابة.

للإشارة، فإن لاعب الخضر، اكتفى بمشاركة واحدة مع ليل، لدى مشاركته بديلا لـ 4 دقائق أمام مونبوليي في الجولة الـ 47 من الليغ1. يوم الـ 3 سبتمبر الماضي. ولكنه تعرض لاصابة بعدها حرمته من آخر 4 لقاءات منها مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي.