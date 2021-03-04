مؤسسة “سافكس” تستأنف نشاطاتها هذا الشهر.. وهذه تواريخ الصالونات والمعارض

ستستأنف الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكس” نشاطاتها المتعلقة بتنظيم صالونات ومعارض إبتداء من مارس الجاري.

وقال مصدر من سافكس “لوأج”، أن سنة 2021 ستشهد تنظيم أزيد من 20 تظاهرة مع وضع بروتوكول صحي خاص بسبب كورونا.

وأوضح المصدر، أنه عقب تعليق أغلبية الصالونات والمعارض سنة 2020 بسبب جائحة كورونا، قررت سافكس إعادة بعث نشاطاتها.

وحسبما أفاد به برنامج التظاهرات لسنة 2021، فسيشهد شهر مارس الجاري تنظيم ثلاثة صالونات.

صالون الكهرباء والطاقات المتجددة من 8 إلى 11 مارس، والصالون الدولي للكتاب “سيلا” من 11 إلى 20 مارس.

بالإضافة إلى تنظيم صالون المرأة من 15 إلى 20 مارس.

أما فيما يخص شهر أفريل الذي سيتزامن مع شهر رمضان المعظم، تعتزم سافكس تنظيم معارض خاصة بالشهر الفضيل.

وستكون المعارض بداية من 7 أفريل إلى 1 ماي، وكذا تنظيم أيام أبواب مفتوحة حول مرض السرطان من 4 إلى 6 أفريل.

أما في شهر ماي، فيضم برنامج سافكس تنظيم صالون حول الصيانة من 18 إلى 20 ماي.

بالإضافة إلى الصالون الدولي للرقمنة والإتصال والتنقلية “سيكوم” من 18 إلى 21 ماي.

أما خلال شهر جوان، سيتم تنظيم تظاهرتين تخصان الصالون الدولي للبناء والإنشاءات ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك”.

كما تمت برمجة ثلاثة صالونات أخرى خلال شهر جويلية، صالون الصادرات واللوجيستي “من 6 إلى 8 جويلية”.

والصالون الدولي للصيدلة والصناعات الصيدلانية “سيفال” و الصالون الافريقي لألعاب الفيديو من 7 إلى 11 جويلية.

أما النشاطات المرتقبة شهر سبتمبر فهي صالون الرياضة الذي لم يحدد تاريخه بعد، والصالون الدولي للأمن من 14 إلى 16 سبتمبر.

بالإضافة إلى الصالون الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات والتجهيزات وخدمات النقل في شمال إفريقيا “إكيب أوتو”.

وفي شهر أكتوبر سيحتضن قصر المعارض الصالون المهني الدولي للصناعة بالجزائر، والمعرض الدولي للكتاب وسيحدد تاريخها لاحقا.

وسينظم الصالون الدولي للصناعات الغذائية “جزاقرو” والصالون الدولي للنقل واللوجستيك من 22 إلى 25 نوفمبر.

وفي شهر ديسمبر ترتقب المؤسسة تنظيم الصالون الدولي للصحة والتجهيزات الطبية والمخبرية “ألجيريا هيلث”.

والصالون المهني للمجوهرات من 4 إلى 6 ديسمبر وكذا معرض الإنتاج الجزائري وصالون البنوك والتأمينات والمنتجات المالية.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا البرنامج من شأنه أن يعرف تغييرات، موضحا أنه في حالة استمرار غلق المجال الجوي يمكن تنظيم المعارض الدولية بحضور المتعاملين المحليين فقط أو ممثلين عن الشركات الدولية المتواجدة في الجزائر.