مؤسسة enpi: سكنات للبيع بهذه الولايات

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن إطلاق التسجيلات لإقتناء سكنات الترقوي الحر بعدة بعدد من ولايات الوطن.

وانهت مؤسسة enpi عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك علم للراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر. بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل بكل من ولاية الجزائر تيبازة وعنابة. وذلك حسب المخزون المتوفر.

واضاف بيان مؤسسة enpi وأن عملية التسجيل سيتم ابتداءا من يوم الخميس 13 اوت 2022 بداية من الساعة 11:00 صباحا. وسيتم يتم الانتهاء من عملية التسجيل مباشرة بعد تسجيل عدد الطلبات الكافية.

وذلك عبر الرابط التالي: الموقع الالكتروني الرسمي التالي:

https://www.enpi.dz

اوعبر الرابط مباشرة التالي:

https://www.enpi-net.dz/LPL

ووضعت مؤسسة enpi المواقع الموقع السكنية المخصصة للتسجيل وهي

ولاية الجزائر

250 مسكن ترقوي حر سيدي بنور

ولاية تيبازة

120 مسكن ترقوي حر

ولاية عنابة

40 مسكن ترقوي حر كولين غوز

60 مسكن ترقوي حر كولين غوز

48 مسكن ترقوي حر كولين غوز