ماجر: “مبابي تعرض للظلم بسبب ميسي”

أكد أسطورة الكرة الجزائرية، رابح ماجر، بأن الفرنسي كيليان مبابي، تعرض للظلم في مونديال قطر الأخير، بسبب زميله في باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي.

وسئل ماجر، في حوار خص به موقع “العين الرياضية” الإماراتي. عن رأيه في أفضل لاعب في العالم حاليا. وقال: “بكل تأكيد هو النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يفوق جميع منافسيه على جميع الأصعدة”.

كما أضاف لاعب بورتو البرتغالي السابق: “مهاجم البي أس جي تعرض لظلم صارخ خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة. لأنه كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة بعد المستويات القوية التي قدمها في جميع المباريات التي خاضها منتخب فرنسا”.

وختم ماجر: “ليونيل ميسي لاعب كبير للغاية، غير أنه لم يكن أفضل من كيليان مبابي خلال المونديال الأخير”.