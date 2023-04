ميسي يتلقى عرضا بـ 400 مليون أورو سنويا !

تلقى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عرضا خياليا وصلت قيمته إلى 400 مليون أورو للموسم الواحد، حسبما كشفه الصحفي الشهير “فابريزيو رومانو”.

وفي تغريدتين أطلقهما الصحفي الموثوق رومانو، سهرة أمس الثلاثاء، على حسابه الشخصي عبر “تويتر” قال إن الهلال السعودي، تقدم بمحاولة جديدة للتعاقد مع ميسي.

وأوضح رومانو أن الهلال. أرسل عرضا للأرجنتيني، بقيمة أكثر من 400 مليون أورو في الموسم الواحد.

وأشار ذات الصحفي. إلى أن الأولوية بالنسبة للنجم الأرجنتيني هي البقاء في أوروبا.

كما أكد بأن ميسي. رفض عرضا رسميا من باريس سان جيرمان، لتجديد عقده المنتهي الصيف القادم.

وأوضح المصدر ذاته. بأن هناك اهتمام كبير من برشلونة ومدربه تشافي، لاستعادة ميسي، الذي يميل إلى البقاء في أوروبا، رغم العرض الخرافي السعودي.

يذكر أن تعاقد النصر السعودي. مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، حفز مسؤولي نادي الهلال السعودي، من أجل السير على نفس الخطى والتعاقد مع غريمه ليونيل ميسي.

